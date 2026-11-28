SAN MINIATO – Oltre 300 partecipanti, rappresentanti delle istituzioni, magistrati, amministratori e professionisti riuniti per una serata dedicata alla professione forense e al rapporto con il territorio. Grande partecipazione per l’ottava Cena di Gala dell’Associazione degli Avvocati di Empoli e della Valdelsa, ospitata ieri nella suggestiva cornice di Villa Sonnino a San Miniato.

Un appuntamento ormai consolidato nella vita istituzionale e sociale del comprensorio, che ha visto la presenza di numerose autorità del mondo giudiziario e politico. Tra gli ospiti il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, Sergio Paparo, diversi magistrati del Tribunale di Firenze, i sindaci dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa e della zona del Cuoio, oltre a parlamentari, eurodeputati e consiglieri regionali.

Ad aprire gli interventi è stato il presidente dell’Associazione, l’avvocato Matteo Tamburini, alla guida del Direttivo da quasi un anno e mezzo. Nel suo discorso ha ringraziato la vicepresidente Maria Cira D’Antuono e i componenti del Direttivo Nicla Pacella, Alberto Dani, Silvia Nannelli, Sara Occhipinti, Francesca Landi, Lavinia Pini e Giulio Pagliai, sottolineando l’impegno condiviso e la partecipazione dei soci.

Al centro del suo intervento anche le trasformazioni che stanno interessando la professione forense, tra le novità legislative e l’avvento dell’intelligenza artificiale.

“L’Avvocatura sta attraversando una fase di profondo cambiamento con l’approvazione della nuova legge professionale e con l’ingresso quotidiano dell’intelligenza artificiale, che ci aiuta a riassumere e redigere atti e diffide ma non potrà mai sostituire la rete umana e il confronto che costruiamo in serate come questa”, ha dichiarato Tamburini.

Il presidente ha ricordato inoltre il ciclo di incontri formativi promosso da maggio a novembre insieme all’Ordine degli Avvocati di Firenze e alle altre associazioni forensi, un’iniziativa che ha visto l’Associazione impegnata nell’aggiornamento professionale dei colleghi.

“Al di là degli auguri di Natale, questa serata è un’occasione per fare rete tra noi e con gli imprenditori del territorio, ed è ciò di cui sono più orgoglioso”, ha aggiunto.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Villa Sonnino e a Sandra Rosselli per l’organizzazione e l’accoglienza. Successivamente è intervenuto Sergio Paparo, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, che ha riconosciuto il valore della crescita dell’Associazione in un comprensorio particolarmente ampio. Paparo ha ripercorso il lavoro formativo svolto, con quattro giornate dedicate all’evoluzione normativa e al decreto legislativo collegato, annunciando nuovi appuntamenti di approfondimento a partire da febbraio, dopo le elezioni consiliari previste a gennaio.

La serata ha riservato spazio anche ai riconoscimenti e alla valorizzazione dei giovani professionisti. Le due borse di studio destinate ai praticanti avvocato, assegnate attraverso un apposito bando, sono state conferite alle dottoresse Francesca Cartelli e Cecilia Colesanti.

Particolarmente significativo il momento della consegna del Premio alla Carriera “Giuliano Lastraioli” all’avvocato Gian Paolo Stefanelli. Il riconoscimento è stato attribuito per una lunga attività professionale contraddistinta da competenza, rigore e dedizione, oltre che per il contributo generoso offerto alla crescita e al radicamento dell’Associazione nel territorio.

Un successo reso possibile anche dal sostegno degli sponsor, ringraziati nel corso della serata per il contributo fondamentale alla realizzazione dell’iniziativa.

L’ottava Cena di Gala conferma così il ruolo dell’Associazione degli Avvocati di Empoli e della Valdelsa come punto di riferimento per il mondo forense locale, capace di favorire il dialogo tra istituzioni, professionisti e imprese, promuovere la formazione e sostenere le nuove generazioni di avvocati.