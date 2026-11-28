La corsa alle occasioni è pronta a ripartire. In Toscana i saldi invernali del 2027 cominceranno martedì 5 gennaio e accompagneranno i consumatori per 60 giorni, offrendo due mesi di sconti sugli articoli della stagione fredda.

La data è stata stabilita dalla giunta regionale su proposta dell’assessore alle attività produttive Leonardo Marras, in applicazione delle disposizioni contenute nel Codice regionale del commercio (legge regionale 62 del 2018).

Ma la partita si gioca soprattutto sul fronte delle vendite. Per i negozi tradizionali e le attività di vicinato, il periodo degli sconti rappresenta un’occasione importante per recuperare clienti dopo le festività natalizie e dare nuovo movimento agli acquisti.

Un obiettivo tutt’altro che secondario in una fase in cui il commercio deve misurarsi con consumi ancora difficili e con la crescente concorrenza delle piattaforme online.

Dal 5 gennaio i consumatori potranno approfittare delle riduzioni di prezzo su abbigliamento, scarpe, accessori e altri prodotti di fine stagione.

Per le famiglie sarà un’opportunità per acquistare a prezzi più convenienti dopo le spese sostenute durante il Natale. Per i commercianti, invece, l’auspicio è che l’appuntamento possa tradursi in un rilancio degli acquisti e in una boccata d’ossigeno per le attività del territorio.