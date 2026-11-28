PONTEDERA – Un nuovo e importante strumento entra a far parte delle dotazioni del sistema di emergenza sanitaria territoriale 118. L’associazione ConAlbe Aps ha donato all’Azienda Usl Toscana nord ovest un massaggiatore cardiaco automatico, destinato agli interventi di soccorso sul territorio. La consegna è avvenuta questa mattina, sabato 28 novembre, all’ospedale Lotti di Pontedera.

Il dispositivo rappresenta un supporto prezioso nelle operazioni di soccorso alle persone colpite da arresto cardiaco. Consente infatti di eseguire il massaggio cardiaco in modo automatico, continuo e regolare, garantendo una qualità costante delle compressioni toraciche e agevolando il lavoro degli operatori sanitari durante le delicate manovre di rianimazione.

“La nuova attrezzatura è preziosa per il personale del 118, che potrà utilizzarla negli interventi sul territorio, contribuendo a rendere ancora più efficace l’assistenza nelle situazioni di maggiore emergenza, quando ogni minuto può fare la differenza”, ha sottolineato Nicola Bertocci, direttore dell’Area Emergenza e urgenza 118 dell’Asl Toscana nord ovest.

“La donazione testimonia ancora una volta il valore della collaborazione tra il servizio sanitario pubblico e il mondo dell’associazionismo, capace di offrire un contributo concreto al miglioramento dell’assistenza e alla sicurezza dei cittadini”, ha aggiunto Luca Nardi, direttore dell’ospedale di Pontedera.

Per ConAlbe Aps si tratta di un ulteriore gesto concreto a sostegno della sanità e della prevenzione. L’associazione, nata in memoria di Alberto Contini, è da tempo impegnata nella promozione di iniziative dedicate alla salute, con particolare attenzione alle emergenze cardiache. Già nel 2024 aveva donato un analogo dispositivo all’automedica di Pisa, confermando il proprio impegno a favore del sistema di emergenza sanitaria.

Guidata dal presidente Alessandro Ciucci, ConAlbe promuove numerose attività grazie alla partecipazione e alla generosità dei propri sostenitori: dai corsi Blsd agli incontri informativi, fino ai progetti per l’installazione di defibrillatori Dae.

L’Azienda Usl Toscana nord ovest ha espresso il proprio ringraziamento all’associazione per la sensibilità e la generosità dimostrate. Una donazione che si traduce in un aiuto concreto per gli operatori sanitari e in un investimento importante nella sicurezza e nella tutela della salute dei cittadini.