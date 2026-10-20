Raimondo, 13 anni e una vita trascorsa in un box: il nonnino del canile cerca casa

LAJÀTICO (PISA) – Circa 13 anni, 17 chili di dolcezza e un passato che meriterebbe di essere riscattato. Raimondo è il cane più anziano del Parco Canile “La Valle Incantata” di Lajàtico e adesso ha bisogno di una famiglia che gli regali quello che finora gli è mancato: una casa, tranquillità e qualcuno che si prenda cura di lui fino alla fine.

La sua storia è quella di un’esistenza trascorsa lontano dalla vita familiare. Raimondo è arrivato al rifugio in seguito a una cessione di proprietà, dopo aver passato praticamente tutta la vita dentro il box di un tartufaio. Quando non è stato più utile, è finito in canile.

Oggi è un cagnolino anziano, tanto che i volontari scherzano dicendo che sembra avere cent’anni. Ma dietro quell’aspetto da nonnino c’è un cane che merita ancora una possibilità. La sua compagna di vita, infatti, ha trovato una famiglia e ora anche per lui si spera in un lieto fine.

Raimondo non è abituato alle coccole e all’affetto. La vita non gli ha insegnato a fidarsi facilmente delle persone e per questo può mostrarsi diffidente. Si lascia toccare e manipolare quando è necessario, ma ha bisogno di qualcuno che sappia rispettare i suoi tempi, senza forzature, lasciandogli lo spazio per imparare gradualmente a fidarsi.

L’appello dei volontari è urgente: c’è il timore che Raimondo non riesca a superare un altro inverno in canile. Per lui si cerca un’adozione consapevole, con l’obiettivo di accoglierlo in casa come un vero membro della famiglia. L’ideale sarebbe un’abitazione con accesso a un giardino recintato.

Nonostante il suo passato, Raimondo ha diverse qualità: è educato al guinzaglio ed è bravissimo durante le operazioni di toelettatura e tosatura. È un cane di taglia medio-contenuta, pesa circa 17 chili e non è particolarmente impegnativo nella gestione. Potrebbe diventare un prezioso compagno di vita anche per una persona anziana, purché abituata ai cani e disposta ad avvicinarlo con pazienza.

Per quanto riguarda la convivenza con altri animali, si può valutare l’adozione come cane unico oppure in una famiglia con cagnoline femmine tranquille. Non è compatibile con i maschi. Se in casa c’è già una cagnolina, sarà necessario un incontro conoscitivo al rifugio per verificare la compatibilità e favorire la socializzazione. È possibile valutare anche l’inserimento in famiglie con gatti.

Per Raimondo si preferisce un ambiente sereno, senza bambini, perché non ha mai vissuto in un contesto familiare di questo tipo e non è abituato.

Sul fronte sanitario, è negativo a filaria e leishmaniosi, è regolarmente vaccinato e non assume terapie farmacologiche. Ha bisogno soltanto di integratori a supporto delle articolazioni.

Adesso il tempo è prezioso. Raimondo non chiede una vita fatta di grandi avventure, ma una possibilità concreta di conoscere finalmente il calore di una casa. Qualcuno disposto ad accoglierlo senza pretendere che diventi subito un cane espansivo, ma capace di aspettare che sia lui, un giorno, ad avvicinarsi per cercare una carezza.

Chi desidera offrirgli questa opportunità può rivolgersi al Parco Canile “La Valle Incantata” di Lajàtico, in provincia di Pisa.

Il rifugio è visitabile tutte le mattine dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19. Per informazioni è possibile chiamare il 388 9929018.

Per conoscere la procedura di adozione: https://www.lavalleincantata.org/iter-adozione-cane/