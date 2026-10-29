Studia i ragni nel Parco della Maremma e trova un tritone sulla spiaggia: sorpresa per Francesco Bertelli di UniPi

GROSSETO – Doveva essere una giornata dedicata agli aracnidi, ma il lavoro sul campo ha riservato una sorpresa inattesa a Francesco Bertelli, dell’Università di Pisa. Durante il controllo delle trappole utilizzate per campionare i ragni nel Parco della Maremma, il ricercatore ha trovato sulla spiaggia di Collelungo un giovane esemplare di tritone punteggiato (Lissotriton vulgaris).

Un incontro insolito, considerando che questo anfibio predilige le zone umide e che trovarlo sulla sabbia è piuttosto raro. L’esemplare, un giovane maschio, è stato individuato mentre Bertelli era impegnato nelle attività legate allo studio degli aracnidi che sta conducendo in queste settimane nell’area protetta.

Dopo la sorpresa iniziale, la decisione è stata quella di riportare il piccolo animale in un ambiente più adatto. Il tritone è stato così liberato nel “paduletto” di Collelungo, l’area umida più vicina al punto del ritrovamento.

«Il tritone punteggiato è una specie che vive nelle aree umide ed è piuttosto inusuale trovarla sulla spiaggia», ha spiegato Bertelli.

Appartenente alla famiglia delle salamandridi, il tritone punteggiato può raggiungere i dieci centimetri di lunghezza e si distingue per la colorazione giallo-bruna chiara, con punteggiature scure. Vive in ambienti acquatici naturali e artificiali, comprese le pozze poco profonde. Nel tardo inverno e in primavera, i maschi sviluppano una vistosa cresta.