Due lupi decapitati nel Pisano, sette mesi senza risposte: esposto in Procura

PISA – Due lupi trovati morti, entrambi con la testa separata dal corpo, a pochi giorni e a pochi chilometri di distanza. Una vicenda inquietante sulla quale, a sette mesi dai ritrovamenti, non sarebbero ancora arrivate risposte sufficienti. Per questo il Sindacato per la biodiversità e gli ecosistemi ha deciso di rivolgersi nuovamente alla Procura della Repubblica di Pisa, depositando un nuovo esposto per sollecitare verifiche e aggiornamenti sulle indagini.

Il primo ritrovamento risale al 3 aprile 2026, lungo la strada statale 67 bis Arnaccio. In quell’occasione, secondo la documentazione dell’Asl Toscana Nord Ovest, una testa classificata come appartenente a un animale ‘lupoide’ venne sequestrata dai carabinieri forestali di Calcinaia e successivamente affidata all’Istituto Zooprofilattico di Pisa.

Il secondo episodio si verificò appena una settimana dopo, il 10 aprile, nei pressi del cavalcavia Paolo Savi, nel territorio comunale di Cascina. La scheda d’intervento descrive il ritrovamento di un lupo con la testa staccata dal corpo. Anche in questo caso i resti furono trasferiti all’Istituto Zooprofilattico per gli accertamenti del caso.

Due episodi ravvicinati, accomunati da una modalità particolarmente cruenta, che sollevano interrogativi sulla possibile esistenza di un collegamento e sulle circostanze in cui sono morti gli animali.

Il sindacato aveva già presentato richieste di accesso agli atti nel mese di luglio, seguite da ulteriori solleciti. Tuttavia, denuncia l’organizzazione, non sarebbero ancora stati resi noti gli esiti delle analisi genetiche, necroscopiche, tossicologiche e balistiche. Restano quindi da chiarire diversi aspetti fondamentali: se i due esemplari provenissero dalla stessa area, quale sia stata la causa della morte, se siano state utilizzate armi o sostanze velenose e se gli episodi siano stati inseriti in un’unica attività investigativa.

Il 6 agosto i carabinieri forestali avevano comunicato l’impossibilità di fornire informazioni perché coperte dal segreto istruttorio. Una circostanza che il sindacato afferma di non voler mettere in discussione, precisando però che la riservatezza delle indagini non dovrebbe impedire di verificare che gli accertamenti siano stati effettivamente eseguiti e che reperti e campioni siano stati correttamente conservati.

Con il nuovo esposto vengono chiesti alla Procura chiarimenti sull’eventuale apertura di uno o più procedimenti penali e sulla possibilità che i due casi siano stati collegati. L’organizzazione sollecita inoltre l’acquisizione dei verbali, delle fotografie, dei registri di ingresso e dei referti dell’Istituto Zooprofilattico, oltre alla verifica della specie, della provenienza e delle cause di morte degli animali.

Tra gli obiettivi indicati figurano anche la ricerca di eventuali proiettili, sostanze tossiche e tracce biologiche, l’accertamento di possibili collegamenti con il bracconaggio e l’identificazione dei responsabili e di eventuali complici.

“Due animali particolarmente protetti sono stati uccisi, mutilati e abbandonati in modo eccezionale. Dopo sette mesi la collettività non conosce neppure gli esiti essenziali degli accertamenti. Il segreto investigativo deve proteggere le indagini, non trasformarsi in un vuoto permanente di informazioni e responsabilità”, dichiara Maurizio Baglioni, responsabile del sindacato.

E aggiunge: “La tutela della biodiversità non può dipendere dall’attenzione momentanea generata da una fotografia o da un titolo di cronaca. Servono indagini effettive, conservazione delle prove e risposte istituzionali verificabili”.