Felix, piccolo salvato dai Vvf a Cascina

Lo hanno chiamato “Felix” i suoi salvatori, i Vigili del Fuoco della squadra di Pisa che ieri sera intorno alle 19 sono prontamente intervenuti dopo che un passante aveva udito dei miagolii disperati. E’ successo a Pettori, località di Cascina, dove un piccolo gattino era rimasto incastrato sotto alcuni laterizi, in un cantiere dove l’acqua aveva parzialmente invaso una cavità in cui il piccolo si è trovato in trappola. Una storia finita con un lieto fine grazie alla accortezza di una passante che ha deciso di non far finta di niente.