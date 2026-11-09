Rapaci impallinati nel Pisano: tre poiane ferite, una è morta

PISA – Tre poiane ferite dai pallini da caccia, una delle quali morta dopo il ricovero. È il bilancio più grave degli episodi segnalati dalla Lipu nel territorio pisano, dove tra il 21 ottobre e il 6 novembre sono stati recuperati diversi rapaci appartenenti a specie protette. Complessivamente gli animali feriti sono sei, tra le province di Pisa, Lucca e Livorno.

La prima segnalazione nel Pisano risale al 21 ottobre, quando a Casciana Terme Lari è stata soccorsa una poiana raggiunta dai pallini e con un’ala fratturata. L’esemplare è stato sottoposto a un intervento chirurgico e resta in prognosi riservata.

Il 30 ottobre altri due ritrovamenti. A Crespina una poiana, colpita da numerosi pallini e con le ali spezzate, è morta dopo il ricovero al Cruma di Livorno. A Volterra è stato invece recuperato un altro rapace con una zampa e un’ala fratturate e un pallino conficcato in un occhio. È ancora in cura.

La sequenza di episodi non si è fermata qui. A Piombino è stata soccorsa un’altra poiana con un’ala fratturata, mentre a Lucca è stato trovato uno sparviere ferito. L’ultimo caso risale al 6 novembre, quando a Castelnuovo Val di Cecina è stato recuperato un astore raggiunto da diversi pallini da caccia.

Secondo quanto denunciato dalla Lipu, i sei rapaci sono stati trovati da cittadini e successivamente affidati alle cure dei volontari e dei centri specializzati. Gli episodi si sono verificati durante la stagione venatoria e riguardano animali appartenenti a specie protette.

L’associazione ha annunciato esposti alle Procure e la segnalazione dei casi alla Commissione europea.