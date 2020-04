Ha discusso la tesi a distanza, Alessandro è laureato

Con una tesi in procedura penale e una discussione fatta on line, Alessandro Maffei di San Romano si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Pisa.

Con il relatore Enrico Marzaduri, ha discusso una tesi sui Profili strutturali e disciplina della durata delle indagini preliminari.

