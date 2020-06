Un ingegnere da 110, congratulazioni Leonardo

Si è laureato con il massimo dei voti in ingegneria meccanica Leonardo Gozzini, di Ponte a Egola, frazione del comune di San Miniato. Lo studio negli anni e la discussione online da casa (lunedì 8 giugno) gli sono valsi il punteggio di 110 su 110.

La tesi magistrale, scritta in inglese dal titolo “Design of a grasping system for industrial grippers” è un traguardo che rende orgogliosa la famiglia di Leonardo: per questo i genitori gli rivolgono i loro auguri.

A cui si aggiungono i complimenti della redazione de IlCuoioinDiretta.it.