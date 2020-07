Ha lavorato in conceria e ha partecipato alla vita politica e sindacale da operaio. Mauro Macchi, per tutti Pizzico, è nato a Santa Croce sull’Arno e ha sempre abitato nel quartier cinese, per 100 anni.

Con una bella festa in famiglia, ha festeggiato il secolo di vita.

Una vita piena e a disposizione degli altri, che quindi oggi lo riempiono di affetto. E’ stato volontario nei vigili del fuoco e nella Pubblica Assistenza. E da santacrocese doc è un pezzo del Carnevale d’Autore, nel gruppo degli Spensierati.