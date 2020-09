San Miniato ha dato il suo tradizionale abbraccio alle coppie che celebrano le nozze d’oro e di diamante. Una grande festa, quest’anno giunta alla settima edizione, che si è svolta all’aperto, in sicurezza, all’interno del campo da basket adiacente alla Casa Culturale di San Miniato Basso, dove 160 coppie hanno potuto celebrare un traguardo importante.

Ben 120 di loro hanno festeggiato 50 anni di vita insieme, mentre le altre 40 ben 60 anni insieme. A fare gli onori di casa sono stati il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e il presidente del consiglio comunale Vittorio Gasparri che hanno voluto omaggiare tutte le coppie intervenute con una cartella istituzionale dedicata alla figura di Napoleone, oltre ad una pergamena e a una foto ricordo.

Mascherine e distanza di sicurezza non hanno impedito la buona riuscita dell’iniziativa che di solito viene fatta in primavera e al chiuso, lasciando i partecipanti entusiasti per un momento di festa che l’amministrazione comunale ha voluto offrire loro.