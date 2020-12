Li festeggia oggi (giovedì 3 dicembre) i suoi 100 anni: un traguardo importante per Fortunata, il marito e i quattro figli. A portare gli auguri della “sua” Staffoli, in questo periodo così delicato, c’era la sindaca di Santa Croce sull’Arno, Giulia Deidda.

“Sono sicura – ha detto Deidda – che in un altro momento gli staffolesi avrebbero fatto sentire tutto il loro affetto e calore alla nostra concittadina, ma questi tempi strampalati ci impediscono tante cose. Sono andata comunque a portarle il saluto di tutta Santa Croce sull’Arno, perché adesso più che mai è importante continuare ad essere una bella comunità che sa stringersi intorno ai suoi cittadini nei momenti importanti della vita.

Foto 2 di 2



Mi ha riempito il cuore percepire l’affetto di Mario, il marito di Fortunata, e dei suoi quattro figli, un affetto che è cresciuto attraverso tanti decenni di vita e che oggi accompagna Fortunata in questo giorno di festa. Auguri a te, Fortunata, e che il tuo splendido nome così come la tua longevità siano di buon auspicio per tutte e tutti noi”