Dopo la laurea in viticoltura diplomato anche sommelier

Andrea Mannino oltre alla laurea in viticoltura e enologia discussa nel 2018 mercoledì ha svolto l’esame per l’ associazione italiana sommelier e così ha aggiunto un altro passo alla sua laurea pur continuando i suoi studi alla facoltà di agraria di Firenze per completare il suo percorso, anche se sta lavorando. A lui vanno gli auguri e i complimenti di papà Claudio, mamma Meri e del fratello Davide.