Laurea da 110 e lode per Gaia Pertici

Gaia Pertici di Ponte a Egola ha conseguito la laurea magistrale con lode in psicologia dello sviluppo tipico e atipico presso la facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università La Sapienza di Roma discutendo una

tesi sperimentale su l’utilizzo del Language Use inventory per la valutazione del linguaggio pragmatico nei bambini dai 18 ai 47 mesi.

Per il lavoro di tesi è stata richiesta la compilazione online in forma anonima di questionari da parte dei genitori dei bambini che si sono resi disponibili a partecipare. I risultati di tale studio permettono di approfondire le conoscenze in merito allo sviluppo e la valutazione di alcune componenti del linguaggio nei bambini in età precoce. Il Language Use inventory, cioè lo strumento che è stato scelto di utilizzare è stato ideato in Canada e adattato per la la lingua italiana da alcuni professori dell’università La Sapienza di Roma e rappresenta un valido strumento per l’individuazione precoce di possibili criticità nello sviluppo dei bambini.Si ringraziano gli insegnati delle scuole dei nidi e dell’infanzia e tutti i genitori che hanno preso parte al progetto di ricerca.