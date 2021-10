Infermiera con lode, congratulazioni a Federica

Si è laureata con 110 e lode in scienze infermieristiche all’università di Pisa, ma nel distaccamento del polo didattico di Pontedera. E lo ha fatto in presenza, discutendo una tesi sull‘electronic handover (il passaggio di consegne) infermieristico per una migliore continuità assistenziale.

A Federica Rinaldi di San Miniato fanno “tante congratulazioni babbo, mamma, Lorenzo e Gianluca per questo magnifico percorso concluso a pieni voti. Ci riempi di orgoglio e ci sorprendi sempre come solo tu sai fare. In bocca a lupo per il tuo futuro”.