Tommaso Barone ha festeggiato 10o anni. A casa sua, per il suo secolo di vita, c’erano i familiari e anche il sindaco Alessio Spinelli a nome di tutta l’amministrazione comunale. Il nonnino in formissima ha ricevuto una targa ricordo per questa ricorrenza così straordinaria festeggiata anche con un bel brindisi.

