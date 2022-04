Complimenti Giulia, da oggi è laureata

Il tema è di stretta attualità e le difficoltà dell’Uomo davanti all’eccezionalità della pandemia, come i suoi colleghi in questi due anni, Giulia le ha provate sulla sua pelle: dagli uffici che sembrano irrangiungibili alla didattica a distanza e gli esami on line. Però ce l’ha fatta: Giulia Ringressi di Fucecchio si è laureata oggi 22 aprile a Firenze.

Con la tesi dal titolo Camust e il tema dell’incompletezza: intorno a La Peste e un parallelismo con il coronavirus, ha conseguito la laurea triennale in Lingue, letterature e studi interculturali alla Scuola di studi umanistici e della formazione.

A Giulia vanno i complimenti e le congratulazioni dell’orgogliosa famiglia e anche di tutta la redazione de IlCuoioinDiretta.it con il quale collabora.