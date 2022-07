“Orgogliosi di te mamma”, laureata a 42 anni

Si è laureata a 42 anni e con due figli non più piccolini. Sono proprio loro i più orgogliosi della mamma, tanto da volerlo far sapere a tutti e insistere per pubblicare gli auguri e i complimenti, ai quali si aggiungono quelli della nostra redazione.

Eleonora Falleri di Ponte a Egola di San Miniato si è laureata ieri 18 luglio in assistente veterinario (infermiera veterinaria) all’università popolare Magna Carta con il voto di 30 e lode (la votazione è in trentesimi).