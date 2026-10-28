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Auguri a Vincenza Proietto, cento candeline a Fucecchio

28 ottobre 2026 | 08:56
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di Redazione

Redazione

Auguri a Vincenza Proietto, cento candeline a Fucecchio

Quella di ieri è stata una giornata a dir poco speciale per la signora Vincenza Proietto, che ha raggiunto il traguardo del secolo di vita. A farle i migliori auguri a nome di tutta la comunità fucecchiese la sindaca Emma Donnini, che è andata a trovarla nella sua abitazione per omaggiarla con un mazzo di fiori e una targa celebrativa di questa giornata unica. Presente anche il parroco di Galleno-Querce, don Anthony Padassery.