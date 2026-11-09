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Auguri/
Fucecchio festeggia i 100 anni di Italia Calugi
9 novembre 2026 | 19:47
La sindaca Emma Donnini e l’assessora Sabrina Mazzei hanno fatto visita alla nuova centenaria
Fucecchio festeggia una nuova centenaria. Italia Calugi ha compiuto 100 anni e ha ricevuto la visita della sindaca Emma Donnini, che le ha consegnato un mazzo di fiori e una targa celebrativa a nome dell’intera comunità.
Presente anche l’assessora Sabrina Mazzei, che ha partecipato al momento di festa. All’arzilla centenaria sono arrivati gli auguri dell’amministrazione comunale e di tutta Fucecchio per questo importante traguardo.