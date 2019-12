Appena sufficiente il nuovo action movie di Michael Bay

Oggi Project Movie ci parla di 6 Underground, film Netflix di quest’anno di Michael Bay

Fingendosi morti agli occhi del mondo, il miliardario interpretato da Ryan Reynolds dà vita e guida una squadra di vigilantes alla caccia di uno spietato dittatore.

Il re dell’action Michael Bay torna dietro la mdp con un nuovo adrenalinico film super pubblicizzato e supportato, stavolta, dal gigante dell’intrattenimento Netflix.

Ma senza scomodare i migliori successi del regista americano, esplosioni in quantità e coreografie stunt mozzafiato non bastano stavolta a rendere la pellicola “memorabile”.

Una trama fiacca e un cast senza anima (fatta eccezione per il sempre carismatico Reynolds) fanno di 6 Underground uno spettacolo appena sufficiente, anche per chi come me adora il cinema d’azione becero e caciarone.

Ad ogni modo, se volete spegnere il cervello e trascorrere un paio d’ore all’insegna del divertimento, questo è quello che fa per voi.

Ps: la sequenza iniziale a Firenze e la “scena del magnete” sono una vera delizia per gli occhi!

Voto 6 (sottoterr

A cura di Mr. Netflix, Luca Francesconi per Project Movie.