Borse di studio agli alunni meritevoli di Vicopisano

La Fondazione Batini di Vicopisano mette a disposizione quattro borse di studio, da mille euro ciascuna, per studenti e studentesse, residenti nel Comune di Vicopisano, diplomati alla scuola secondaria di secondo grado.

Tre i requisiti, oltre alla residenza: conseguire una votazione fra 95 e 100, proseguire gli studi all’Università e l’Isee, la graduatoria sarà, infatti, stilata sulla base di quello presentato, a partire dal più basso.

“Nelle finalità della Fondazione Batini – spiega Enrico Quintavalle, membro del comitato – c’è quella di aiutare i ragazzi e le ragazze che vivono in una famiglia in condizione di difficoltà economica, a proseguire gli studi. Questa iniziatia delle borse di studio vuole estendere questo obiettivo agli studenti e alle studentesse universitarie, cercando, fra le altre cose, di adeguare il numero dei laureati e delle laureate alla media europea. Come Fondazione ringraziamo l’amministrazione comunale per il patrocinio e ci assumiamo l’impegno di contunuare a mettere a disposizione le borse di studio anche negli anni futuri”.

“Queste borse rappresentano un premio – dice Juri Filippi, Assessore alle Politiche Giovanili – alla passione, alla dedizione e all’impegno dei ragazzi, ho una fiducia enorme nelle nuove generazioni e mi auguro che queste borse siano un ulteriore stimolo, per loro, ad avere costanza, ad approfondire ciò che studiano. L’iniziativa della Fondazione Batini rispecchia perfettamente la nostra visione della scuola, che è e deve restare al centro: con questi mille euro gli studenti che meritano, qualsiasi sia la loro condizione sociale ed economica, possono mettere un mattone in più per la loro istruzione e il loro futuro. Credo che il Comune, come istituzione, debba promuovere l’idea di stare vicino a chi fa più fatica e con altrettanta forza quella di riconoscere il merito, come facciamo durante la cerimonia di consegna degli attestati in consiglio comunale, dando a questi studenti un abbraccio con grande riconoscenza”.

“Ringrazio la Fondazione – conclude il sindaco, Matteo Ferrucci, che ha la delega alla scuola – perché oltre a dare sostegno, in modi concreti ed efficaci, alle persone del territorio più fragili socialmente, dà sempre più sostegno alla nostra scuola e ai nostri giovani, basti pensare al nuovo laboratorio scientifico dell’Istituto Ilaria Alpi, e a queste borse di studio. Poter contare sulla loro opera è per la nostra Amministrazione e la nostra comunità davvero molto importante”.