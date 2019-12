Si arricchisce l’area giochi di piazza della Vittoria a Santa Maria a Monte. Un nuovo scivolo è comparso nello spazio coperto dal pavimento anticaduta della piazza inaugurata nel luglio 2017. L’incremento dei giochi era previsto da tempo e faceva parte del progetto di riqualificazione dell’intera piazza.

“Con lo scivolo – ha detto Ilaria Parrella, sindaco di Santa Maria a Monte – l’offerta ludica per i più piccoli aumenta. Ma non è soltanto in piazza e nel capoluogo che siamo intervenuti: altri lavori sono in programma nei prossimi mesi per l’installazione di nuovi giochi nelle scuole del comune, in particolare nelle materne e anche in alcuni parchi”.