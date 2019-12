Teatro comunale, fondi per la riqualificazione

Buone notizie per il teatro comunale di Santa Maria a Monte, che sarà oggetto di un investimento non ingente, ma necessario. Si tratta della riqualificazione della struttura che ospita la maggior parte degli eventi culturali del comune, in piazza della Vittoria, dietro al municipio.

Sono quasi 30mila euro per la progettazione, la fornitura del materiale e la realizzazione dei lavori.

“Si tratterà – ha detto Ilaria Parrella, sindaco di Santa Maria a Monte – di piccoli lavori di sistemazione. Ci sono alcune sedie da aggiustare. Una parte della spesa è riservata all’adempimento delle norme di sicurezza”.

Non sono lavori strutturali, non ci saranno investimenti che daranno un volto completamente nuovo al teatro, ma sono tanti piccoli interventi di ammodernamento.

“Ammodernamento è la parola giusta – secondo Franco Di Corcia, direttore del teatro e direttore artistico della compagnia I pensieri di Bo’ – Sono lavori su più fronti, dal cambiare alcune sedie allo smantellamento della moquette. Sono quegli interventi di manutenzione che servono a tenere in piedi il teatro e a far sì che sia una struttura piacevole alla vista. Si pensi che il palazzo è del 1929, ha 90 anni”.