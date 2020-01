The Mandalorian fomenta la voglia di Star Wars

Arriverà anche in Italia insieme a Disney Plus a marzo The Mandalorian, la nuova serie di Star Wars scritta da Jon Favreau e la domanda è una: varrà l’abbonamento alla piattaforma streaming al lancio?

C'è veramente poco da dire sulla serie d'esordio di Disney +.

C’è veramente poco da dire sulla serie d’esordio di Disney +.

The Mandalorian è una serie semplice, diretta e senza fronzoli che svolge alla perfezione il compito per il quale è nata: fomentare la nostra voglia di Star Wars.

La serie è salita alla ribalta per l’ormai iconica figura di Baby Yoda (e non me ne voglia il mio amico Nicola se lo chiamo così) ma The Mandalorian, nei suoi 8 episodi, ha saputo offrire ben più che questo tenero esserino.

Tanto per cominciare spicca la grande varietà di ambienti e pianeti che vi vengono mostrati, uno più pittoresco dell’altro e che ci fanno respirare quel senso di vastità che da sempre ha imperniato la saga di Star Wars regalandoci non solo nuove creature con look insoliti e pittoreschi ma offrendo anche una strizzatina d’occhio ai vecchi fan, mostrandoci anche vecchie conoscenze.