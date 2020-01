‘Ripartiamo dalla Costituzione’, incontro al centro diocesano

La Costituzione al centro di un incontro organizzato dal Centro diocesano di formazione socio politica Monsignor Torello Pierazzi.

L’appuntamento è per martedì (28 gennaio) alle 21,15, con una conferenza nell’aula magna del Palazzo del seminario di San Miniato dal titolo Ripartiamo dalla Costituzione.

Interverranno sul tema monsignor Andrea Migliavacca, vescovo di San Miniato, già docente di diritto canonico alla facoltà teologica dell’Italia Settentrionale e il magistrato Silvia Della Monica, consigliere della Corte di Cassazione, eletta nel 2008 al Senato nella sedicesima legislatura.

Nella serata sono inoltre previsti contributi da parte della professoressa Maria Grazia Messerini, presidente del Centro Torello Pierazzi e di monsignor Andrea Pio Cristiani, in veste di consulente ecclesiastico del centro stesso.

Modererà la professoressa Chiara Lapi, docente di diritti e religione e diritto interculturale alla facoltà di giurisprudenza dell’università di Pisa.

“In un frangente storico di smarrimento come l’attuale – sottolinea la professoressa Messerini – in cui la cifra sembra essere l’approssimazione e lo scarso senso delle istituzioni, ci pare urgente tornare ai fondamentali e quindi tornare a riflettere sulla nostra Costituzione, soprattutto per riaffermare quei diritti primari che vediamo continuamente disattesi”.