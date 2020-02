Giorno del ricordo, consiglio aperto a San Miniato

Conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Con questi obiettivi, nel 2004, è stato istituito il Giorno del ricordo.

Il consiglio comunale di San Miniato lo celebrerà lunedì (10 febbraio), in seduta aperta, nella sede della Fondazione Conservatorio Santa Chiara, al civico 15 di via Roma. L’inizio è previsto per le 9,30. Dopo i saluti istituzionali di Vittorio Gasparri, presidente dell’assemblea comunale, del sindaco Simone Giglioli e del consigliere con delega alla memoria e alla pace, Michele Fiaschi, interverranno i soggetti ospiti.

Tra questi, il vescovo di San Miniato, monsignor Andrea Migliavacca e Guido Giacometti, esponente dell’associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Parteciperanno, inoltre, gli studenti dell’istituto tecnico Carlo Cattaneo e quelli della scuola media del comprensivo Franco Sacchetti.

Durante la seduta verranno proiettati alcuni filmati sulle foibe. Alcuni brani musicali, infine, saranno eseguiti dall’Accademia musicale di San Miniato.