Giovane ferito al volto durante la partita, denunciato l’aggressore di 17 anni

Alla fine l’attività dei carabinieri ha permesso di individuare rapidamente e denunciare all’autorità giudiziaria il giovane che nel pomeriggio di sabato 25 gennaio scorso, al campo sportivo in via padre Checchi a Fucecchio aveva ferito al volto un altro ragazzo durante una partita di calcetto improvvisata.

Il giovane di 17 anni residente nel comprensorio del cuoio una volta ascoltato dai carabinieri della locale stazione, ha ammesso di avere colpito al volto il giovane di 19 anni che faceva parte della squadra avversaria, per un’azione di gioco che non gli era piaciuta, non è chiaro se avesse subito un gol o se vi fosse stato un contrasto spalla a spalla, sta di fatto che per futili motivi pochi istanti dopo ne era nata una lite e che il 17enne aveva raccolto un coccio di bottiglia da terra ferendo il 19enne residente a Santa Croce sull’Arno al volto.

Fortunatamente senza causargli gravi lesioni se non un taglio e un po di tumefazioni forse causate da pugni. Il 19enne infatti trasportato con l’ambulanza all’ospedale di Cisanello, il giorno dopo era stato dimesso senza neppure dover ricorrere a punti di sutura.

L’intervento tempestivo dei carabinieri coordinati dal luogotenente Pietro Pirina, che avevano subito ascoltato i presenti e la vittima ha permesso nel giro di breve di risalire al giovane aggressore per ascoltarlo per fare chiarezza sui fatti. Adesso dell’iter giudiziario della vicenda si occuperà il tribunale dei minori di Firenze.