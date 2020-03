Un amico straordinario, un film che sa emozionare

Tratto dall’articolo Can You Say… Hero? di Tom Junod, pubblicato su Esquire nel 1998, Un amico straordinario è un film che sa emozionare in un modo sorprendentemente banale: è il racconto puro e semplice di uno spiazzante incontro vissuto attraverso gli occhi, increduli, di un protagonista che è ancora profondamente turbato dal suo passato.

Trovarsi di fronte una persona così integra e incontaminata innescherà una profonda introspezione nei cupi meandri di un’animo tormentato. La dolcezza e l’umiltà di Fred Rogers insegneranno a Lloyd che non è mai troppo tardi per ricordare a noi stessi come anche noi, un tempo, siamo stati bambini.

