Dalla Regione mascherine e gel disinfettanti per le Rsa toscane

“Ho accolto l’appello dei sindacati Cgil Cisl Uil sui bisogni delle Rsa nell’emergenza Covid 19 – ha detto il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi – ed ho subito raccolto le loro giuste richieste. Domattina inizierà la distribuzione di 50mila mascherine e gel disinfettante destinati a tutte le residenze toscane pubbliche e private. Inoltre incontrerò in teleconferenza i tre sindacati confederali per discutere delle criticità che il sistema delle Rsa toscane – che ospita circa 15mila degenti – sta affrontando in questa emergenza”.

“Ho anche chiesto – prosegue Rossi – all’assessore alla sanità e sociale Stefania Saccardi di strutturare un confronto con i sindacati di categoria dei lavoratori della sanità, del socio assistenziale e dei pensionati, per monitorare continuamente la situazione che si viene a creare per le persone che rappresentano e per trovare, come abbiamo finora fatto, le migliori soluzioni per affrontare questa emergenza”.

“La protezione delle persone fragili e non autosufficienti, con patologie di varia natura – ha concluso Rossi – è una vera priorità in questa emergenza sanitaria e come tale viene affrontata”.