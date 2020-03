Hunters, serie ambiziosa su Amazon Prime Video

Disponibile dallo scorso 21 hebbraio su Amazon Prime Video, Hunters è una serie ideata da David Weil e ambientata nella New York del 1977.

La trama segue le vicende del giovane Jonah Heidelbaum (interpretato da Logan Lerman, già

protagonista della saga di Percy Jackson), un ragazzo di origini ebraiche che, dopo l’omicidio di sua nonna Ruth, unico membro della famiglia rimastogli, viene preso sotto la protezione di un ricco ebreo, Meyer Offerman (il solito enorme Al Pacino), che in breve tempo lo introduce in un eterogeneo gruppo il cui scopo è quello di dare la caccia agli esuli nazisti rifugiatisi negli Stati Uniti, ancora in contatto tra loro e desiderosi di costituire un quarto Reich.

Nel frattempo un’investigatrice dell’Fbi si ritrova quasi per caso coinvolta nella delicata questione, e deve destreggiarsi tra i due fuochi, investigando da un lato sul gruppo di cacciatori, dall’altro sulle trame

dei nazisti.

Hunters è una serie ambiziosa, che pur prendendosi diversi rischi riesce a mantenere un discreto equilibrio tra riflessività ed intrattenimento, portando sugli schermi un prodotto non certo privo di difetti, ma sicuramente di qualità…. se interessati, continuate la lettura della recensione a cura di Iacopo Bartelletti per Project Movie.