“Il Buco”, il thriller del momento su Netflix

𝐈l Buco è il film del momento su Netflix: stiamo parlando del thriller-horror-psicologico spagnolo El Hoyo – Il Buco, presentato e premiato all’ultima edizione del Toronto International Film Festival.

Il protagonista si risveglia in una sorta di centro di detenzione sviluppato in verticale. Ogni stanza, con due prigionieri ciascuna, ha un buco al centro, una tromba senza scale che attraversa tutte le oltre 200 stanze messe una sopra l’altra. E ogni giorno scende attraverso il buco, dalla prima fino all’ultima, un gigantesco bancone pieno di vivande che rimane pochi secondi fermo su ogni piano. Ce ne sarebbe per tutti ma la voracità di chi sta nei primi piani fa sì che già al piano 48 sia rimasto poco o niente.

