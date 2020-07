Padule di Fucecchio, verso il regolamento unico per le aree umide toscane

Il lago di Sibolla e il padule di Fucecchio al centro della proposta di delibera illustrata questa mattina (15 luglio) nella commissione ambiente presieduta da Stefano Baccelli. In particolare il dibattito si è concentrato sul regolamento del sistema delle riserve naturali regionali e sulle disposizioni per la realizzazione di interventi edilizio di tipo sperimentale in materia di alloggi sociali a seguito dell’emergenza Covid19. La proposta di delibera e la proposta di legge verranno discusse e licenziate nelle prossime settimane.

Nel primo caso, come hanno spiegato i tecnici della giunta regionale, si tratta di una proposta di delibera che approva il regolamento del sistema delle riserve naturali regionali padule di Fucecchio e lago di Sibolla, nonché delle relative aree contigue, con l’obiettivo di avere un unico regolamento per la gestione unitaria dell’intera area umida presente in Toscana. Si è proceduto dunque a un’opera di revisione e uniformazione delle norme e dei regolamenti già in vigore. Il nuovo atto non modifica i perimetri esistenti.

La proposta di legge Disposizioni per la realizzazione di interventi edilizi di tipo sperimentale in materia di alloggi sociali a seguito dell’emergenza Covid-19 ha invece l’obiettivo di autorizzare per il 2020 la spesa massima di 2 milioni di euro per la sottoscrizione di ulteriori quote del Fondo housing toscan investire Sgr spa, per promuovere la realizzazione di alloggi sociali con interventi di tipo innovativo e sperimentale, a seguito degli effetti dell’emergenza sanitaria dovuta al covid19. I tecnici hanno ricordato che l’emergenza ha imposto la necessità di una riflessione generale sul modo di abitare e vivere le nostre città. Per questo la Regione Toscana si è fatta promotrice di un modello abitativo “post pandemia” che tenga conto delle criticità riscontrate in questo periodo nell’attuale sistema urbanistico ed edilizio, e promuova interventi di housing sociale basati su nuovi assetti, in grado di rispondere alle esigenze attuali.