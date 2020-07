Rimborsi ai consiglieri durante il lockdown, Rossi e Giani presentano legge per recuperare le somme

Rimborsi ai consiglieri durante il lockdown, arriva una proposta di legge per recuperare le somme.

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, e il presidente del consiglio regionale, Eugenio Giani, hanno concordato che nella seduta del Consiglio in programma domani (30 luglio) presenteranno una proposta di legge contenente disposizioni per la devoluzione dalle indennità mensili future dei consiglieri dell’attuale legislatura, della quota che è stata erroneamente corrisposta nel periodo di lockdown per l’esercizio del mandato legata alla distanza tra sede del Consiglio regionale e residenza.

La legge consentirà la trattenuta dei rimborsi corrisposti nei mesi di marzo e aprile, che dovranno successivamente essere destinati con delibera del Consiglio regionale a interventi di carattere sociale.