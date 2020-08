Gangs of London, su Sky una serie action al top

Gangs of London è la nuova serie tv in onda su Sky.

La miccia che da inizio a tutto è banale quanto efficace: l’assassinio di Finn Wallace, il big boss della malavita londinese, rompe gli equilibri tra le gang e scatena una guerra di successione senza esclusione di colpi che finirà col frammentare anche l’alleanza tra gli Wallace e i Dumani, due famiglie da sempre in affari e da sempre unite come se fossero una.

La prima puntata è una grossa introduzione di un’ora e mezzo che mette subito in chiaro le cose: non c’è spazio per i pony.

Scazzottate all’ultimo sangue e incessanti sparatorie si alternano a momenti più riflessivi e di costruzione della trama che lasciano persino intravedere un intrigo più stratificato di quello che si può pensare, che sarà poi tutto da scoprire nel corso delle nove puntate…

Per quanto mi riguarda è uno dei migliori prodotti di stampo gangster/action di questi ultimi anni. Ve ne parlo più approfonditamente su Project Movie nella mia recensione.