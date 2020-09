Studenti positivi in tre scuole: scatta la quarantena per compagni di classe e insegnanti

Si allarga il campo delle positività al coronavirus negli istituti scolastici.

In tutti i casi le strutture di igiene e sanità pubblica dei vari territori, che gestiscono queste situazioni insieme al personale scolastico ed ai Comuni interessati, stanno effettuando le relative indagini epidemiologiche sui bambini e sul personale scolastico.

Ecco i casi recenti in provincia di Pisa

Istituto Fermi di Pontedera

È risultato positivo uno studente di una seconda classe dell’Itcg Enrico Fermi di Pontedera. È in corso l’esecuzione dei tamponi sugli studenti e sul personale scolastico.

Scuola primaria Fucini Mascagni di Ponsacco

È risultato positivo un alunno di una quinta classe della scuola primaria Fucini Mascagni di Ponsacco. È in corso l’esecuzione dei tamponi da parte del personale dell’igiene e sanità Pubblica e sono stati messi in quarantena 21 compagni di classe del bambino, insieme a due insegnanti, un collaboratore scolastico, 26 compagni della squadra di calcio e 4 allenatori.

Scuola primaria Casciana Terme Lari

È risultato positiva un’alunna di una quarta classe della primaria di Casciana Terme Lari, che martedì scorso aveva accusato un malore a scuola.

E’ in corso l’esecuzione dei tamponi da parte del personale dell’igiene e sanità Pubblica e sono stati messe in quarantena in tutto 25 persone tra compagni di classe del bambino e personale scolastico.