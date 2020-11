Guasto alle linee dati della Regione crea disagi anche per i servizi Asl

A causa di un guasto tecnico alle linee dati regionali alcuni servizi ai cittadini, fra questi anche alcuni di quelli delle Asl del territorio, hanno subito oggi (2 novembre) forti rallentamenti.

Fra le difficoltà segnalate dai cittadini anche quelle ad accedere al portale per la visualizzazione dell’esito dei tamponi e per la prenotazione dei test.

“L’amministrazione regionale, scusandosi per i disagi – dice la nota della Regione – ha messo in campo tutto il personale tecnico e le soluzioni tecnologiche e sarà al lavoro per tutta la notte per risolvere il problema“.