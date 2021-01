L’assessora Nardini in classe al rientro in aula dopo le feste

Oggi (7 gennaio), in Toscana, dopo le feste natalizie, il lockdown, i bimbi della scuola dell’infanzia, delle primarie e delle secondarie di primo grado hanno fatto rientro nelle aule.

Primo giorno in presenza, e l’assessora all’istruzione Alessandra Nardini ha voluto testimoniare la propria vicinanza al mondo della scuola in questo giorno di ripartenza visitando alcuni istituti toscani.

“È bello rivedere le bambine e i bambini sui banchi di scuola in sicurezza, la scuola in presenza è infatti anche socialità – le parole di Nardini – Ho constatato con soddissfazione il pieno rispetto delle regole, dal distanziamento all’uso corretto delle mascherine, all’igiene delle mani”.

“Voglio quindi ringraziare tutti coloro che permettono questa ripartenza in sicurezza – ha aggiunto -, amministrazioni comunali, dirigenti scolastici, insegnanti, personale scolastico, per l’importante lavoro che hanno fatto in questi mesi e che continuano a fare”.

L’assessora Nardini ha visitato in mattinata le scuole Boccaccio e Pascoli a Certaldo, alla presenza del sindaco Giacomo Cucini e del consigliere regionale Enrico Sostegni, e l’istituto comprensivo Folgore di San Gimignano con il sindaco Andrea Marrucci e le consigliere Anna Paris e Elena Rosignol.