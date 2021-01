Un farmaco contro il Covid, Giani: “L’anticorpo monoclonale sarà pronto tra marzo e aprile”

“Una bella notizia: l’anticorpo monoclonale sarà pronto tra marzo e aprile”. E’ l’annuncio su Facebook del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

“Grazie al lavoro senza sosta del team di giovani ricercatori, del professore Rino Rappuoli e del presidente della Fondazione Toscana Life Sciences Fabrizio Landi – aggiunge il governatore – saremo gli unici in Italia ad aver investito su una sfida così importante per combattere il Covid anche con un farmaco. Che orgoglio per tutti noi!”

L’anticorpo monoclonale, Mad0004J08, si è dimostrato il più potente nella terapia contro il virus e, come spiegato mesi addietro dallo stesso Rappuoli, in una persona positiva nello stadio iniziale della malattia, velocizza la guarigione in due o tre giorni ed è protetta per sei mesi dal Covid”.