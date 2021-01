Anche quest’anno il consiglio regionale celebra il Giorno della Memoria

Il Consiglio regionale della Toscana celebrerà anche quest’anno il Giorno della Memoria con una seduta solenne che si terrà mercoledì (27 gennaio) alle 15 nella sala consiliare di palazzo del Pegaso.

Sarà il presidente dell’assemblea legislativa Antonio Mazzeo ad aprire i lavori. Seguiranno gli interventi del presidente della Toscana, Eugenio Giani, dello storico Giovanni Gozzini e del consulente per le politiche della memoria della Regione Toscana, Ugo Caffaz.

L’evento si svolgerà per via telematica. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming sul sito istituzionale www.consiglio.regione.toscana.it e sulla pagina facebook e sul canale youtube del Consiglio regionale.