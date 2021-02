Si è svolta oggi (sabato 20 febbraio) in tutto il territorio dell’Ausl Toscana nord ovest, la formazione pratica all’utilizzo dei vaccini anti-Covid per i medici di famiglia.

Le sessioni di simulazione pratica sulla manipolazione ed estrazione del vaccino sono state coordinate da medici e infermieri delle cure primarie con il supporto tecnico e logistico della farmaceutica e della formazione aziendale.

Foto 2 di 2



In ogni ambito territoriale la formazione si è svolta in varie edizioni nel corso della stessa giornata, quindi per piccoli gruppi di medici di medicina generale, in maniera da evitare assembramenti.