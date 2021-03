Covid e scuole, Giani: “La Toscana deciderà le chiusure ogni venerdì”

Diretta social del governatore della Toscana Eugenio Giani sul Covid e il nuovo Decreto che entrerà in vigore il prossimo 6 marzo

In merito alla scuola, didattica in presenza o a distanza, il Giani è stato chiaro: ” In zona arancione, come lo è oggi la Toscana, la decisione spetta al presidente della Regione, nelle province dove si contino oltre 250 contagi settimanali ogni 100mila abitanti e pure nei comuni dove si presentassero peggioramenti di contagi o circolazione di varianti del virus”

“Ho deciso di costituire un comitato di consultazione – ha aggiunto – che si riunirà ogni settimana il venerdì alle 17. Quello che decideremo si tradurrà in un’ordinanza che scatterà dal lunedì successivo”.