Covid, Mazzeo: “In Toscana tamponi gratuiti in farmacia per insegnanti, studenti e familiari

In Toscana tamponi gratuiti in farmacia per insegnanti, studenti e loro familiari. Ad annunciarlo è il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo.



“Il personale scolastico, gli studenti e i loro familiari e conviventi, di ogni ordine e grado, compresi i servizi educativi 0-3 anni, gli studenti universitari che frequentano fuori regione e personale degli enti di formazione – spiega Mazzeo – potranno effettuare un tampone rapido al mese gratuito nelle farmacie convenzionate”.

“Le farmacie convenzionate – aggiunge – potranno anche eseguire test sierologici e tamponi rapidi a prezzi calmierati: 20 euro per sierologico e 22 per tampone rapido. Tutto questo grazie ad un accordo che coinvolge la Regione Toscana, Federfarma Toscana e Cispel”