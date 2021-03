Giani: “Contagi stabili, Toscana dovrebbe rimanere in zona arancione”

“L’andamento dei contagi che stiamo vedendo sta portando a una stabilizzazione quasi al ribasso. Anche stamani siamo arrivati a poco meno di 1200, ieri erano 1062. Questo ci lascia pensare che potremmo essere arrivati al culmine dell’effetto diffusivo dei contagi della pandemia“. Lo ha detto il governatore Eugenio Giani, in merito all’emergenza coronavirus e ai possibili provvedimenti su Firenze, per cui si era paventata la zona rossa.

“Anche stamani – evidenzia – Firenze ha rilevato dati sostanzialmente di stabilità. Proprio per questo con il sindaco Nardella abbiamo cercato di proiettarci verso il futuro pensando a eventuali restrizioni laddove si creano centri attrattori di persone, magari cercando di ridurre contatti e assembramenti, ma senza andare oltre”. Questo perché, avverte, “se la Toscana rimane arancione possono, come già succede a Firenze, esserci provvedimenti più mirati contro gli assembramenti in alcune zone della città, ma per ora non andiamo oltre”.