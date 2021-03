Giani: “La Toscana resta in zona arancione per un’altra settimana”

La Toscana resta ancora, e per un soffio, zona arancione. Almeno per un’altra settimana, poi nel weekend di Pasqua scatteranno comunque le restrizioni più stringenti, da zona rossa, previste per quel periodo in tutto il Paese.

Lo ha confermato, dopo averlo anticipato già ieri, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che ha spiegato come alla luce dei dati delle ultime 24 ore la Toscana ha una media di 248 contagi ogni 100mila abitanti (serve 250 per cambiare colore). Una cifra da zona arancione.

“Secondo i dati la Toscana rimane in zona arancione – ha detto Giani a margine di un evento svoltosi questa mattina in piazza della Signoria a Firenze -. Abbiamo l’Rt più vicino al giallo che al rosso perché è 1,09%. La preoccupazione su cui tanti hanno fatto notizia in questi giorni è che vi fosse un livello di contagi superiore ai 250 su una media di centomila abitanti. E’ 248, il comitato tecnico scientifico che valuterà domani i colori delle zone ha detto che questo indice si valuta con i dati da venerdì scorso a giovedì e quindi a questa mattina, e con questi dati noi siamo in zona arancione. Ci sono tutti i dati oggettivi per restare in zona arancione”.