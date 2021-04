Supermercati chiusi per Pasqua e Pasquetta in tutta la Toscana

Supermercati chiusi in tutta la Toscana per Pasqua e per Pasquetta. È stata pubblicata oggi 2 aprile l’ordinanza regionale firmata dal governatore Eugenio Giani con la quale viene disposta, per domenica (4 aprile) e lunedì (5 aprile) la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, compresi gli esercizi di vicinato, la media e la grande distribuzione. Serrande abbassate anche per i tabaccai.

Gli esercizi commerciali che avevano previsto e annunciato le aperture, quindi, dovranno adeguarsi alla nuova regola. Che lascia una possibilità: potenziare la consegna a domicilio.

Rimane consentita, nel rispetto della vigente legislazione di emergenza, la consegna a domicilio esclusivamente attraverso prenotazione on line o telefonica. Non ci si potrà presentare altrimenti nell’esercizio commerciale di generi alimentari e beni di prima necessità. Potranno restare aperte solo le rivendite di giornali, farmacie e parafarmacie su tutto il territorio regionale.

Rimane da capire se lo stesso provvedimento sarà adottato per il 25 aprile.