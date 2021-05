Ieri (9 maggio) si è celebrata la Festa dell’Europa e la Toscana si prepara a vivere l’appuntamento con spirito rinnovato, attraverso una serie di iniziative organizzate dal consiglio regionale, su impulso della commissione per le politiche europee, presieduta da Francesco Gazzetti (Pd).

Una seduta solenne dell’assemblea regionale in programma domani (11 maggio), i palazzi delle istituzioni illuminati con il blu dell’Europa, il coinvolgimento delle scuole superiori: celebrazioni pensate in una logica di sobrietà, nella grave emergenza che stiamo ancora vivendo, ma anche con lo spirito di rinascita che accompagna questa fase.

Il palazzo del Pegaso è stato illuminato con il blu dell’Europa da sabato (8 maggio) fino e lo rimarrà fino a domani, giorno in cui si terrà la seduta solenne. Tantissimi i Comuni della Toscana che hanno risposto positivamente all’iniziativa illuminando le sedi istituzionali o altri edifici significativi.

Il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo è andato all’illuminazione di Cascina per ringraziare, tramite il sindaco Michelangelo Betti, tutti i sindaci dei Comuni toscani che in così grande numero hanno voluto rendere omaggio all’Unione Europea.

Per la seduta solenne di domani, in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale, sono state coinvolte le scuole della Toscana che potranno partecipare in collegamento streaming. La seduta, in programma domani alle 11, vede in scaletta un video saluto del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, e gli interventi di Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale, Eugenio Giani, presidente della Toscana, e Renaud Dehousse, presidente dell’Istituto universitario europeo.

Aprirà i lavori un video realizzato nello spirito di “accorciare le distanze tra Toscana ed Europa” e con il proposito di offrire un contributo destinato ad accompagnare le varie occasioni istituzionali dell’Assemblea toscana. In questi giorni, sarà lanciata anche una pagina Instagram del Consiglio (#EuropeDay2021, #ToscanaInEuropa).