Francesco Lupino confessa di avere ucciso Khrystyna Novak. Stamani Lupino al momento rinchiuso in carcere in via cautelare dal Don Bosco è stato condotto negli uffici della squadra mobile della questura, dove è stato sottoposto a interrogatorio, atto che è stato richiesto dal pubblico ministero Egidio Celano. Davanti allo stesso sostituto procuratore e al capo della squadra mobile Fabrizio Valerio Nocita.

Dopo ben 9 ore di contestazioni, Lupino è crollato ed ha ammesso, alla presenza del suo legale, di essere stato lui ad assassinare la povera Maria Kristina Novak, rendendosi disponibile a collaborare con gli inquirenti per trovare gli ultimi tasselli della complessa indagine. Ulteriori dettagli sulla confessione verranno forniti domani (18 giugno) in una conferenza stampa.

notizia in aggiornamento