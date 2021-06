Lite tra residenti e stranieri, una donna finisce in ospedale

Serata movimentata a Santa Croce sull’Arno, ieri sera domenica 20 giungo. L’esasperazione che era maturata nei giorni scorsi tra i residenti nella zona del Bar Verbella ( estraneo ai fatti), che dà nome al quartiere, è arrivata al culmine e una donna è finita in ospedale per un malore dopo un’accesa lite. La situazione su cui più volte sono intervenuti anche i carabinieri è causata da un grupp odi ragazzi di origine straniera che frequentano il parco che si trova tra i palazzi che si affacciano su via della Libertà nella zona del bar. Il gruppo di giovani e meno giovani originari dell’est Europa, trascorre le serate tra urla schiamazzi fino a tarda notte, causando fastidio ai residenti.

Ieri sera dopo l’ennesima discussione iniziata alla finestra, un residente nel quartiere adirato è sceso in strada per chiedere al gruppo di andare a fare confusione altrove, ma loro per tuta risposta hanno ingaggiato una discussione con il cittadino che si è protratta per qualche decina di minuti, forse è volata qualche parola di troppo e forse anche qualche spintone, ma quest’ultimo dettaglio è al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto.

Alla fine la moglie dell’uomo, vendendo che il clima si stava surriscaldando e forse temendo per l’incolumità del marito, è scesa in strada ed è stata coinvolta nell’alterco. Proprio lei però alla fine ha avuto la peggio, tanto che per quanto è stato possibile ricostruire, la donna al culmine della violenta discussione con i membri del gruppo si è sentita male ed è stramazzata al suolo per un malore forse causato dallo statao di tensione. Sono subito stati chiamati i soccorsi e la donna per fortuna non avrebbe riportato gravi conseguenze dall’episodio e comunque ha avuto necessità di ricorrere alle cure mediche.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno evitato che la situazione degenerasse cercando di riportare la calma tra le parti.

Certo è che da giorni la zona del parco a Verbella è diventata di difficile gestione con una perenne conflittualità tra i residenti e i frequentatori del parco, che sembrano non rispettare le comuni regole della civile convivenza. I carabinieri sono intervenuti più volte cercando di sempre di riportare la calma.

Un situazione che per altro crea disagio ai residenti e difficoltà a chi vive il quartiere.

Ora ci sarà da capire se spunteranno degli atti giudiziari o se la cosa si è con conclusa con ammonimento da parte della forze dell’ordine. (g.m.)